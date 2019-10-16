غياب بوغبا ودي خيا عن مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

ذكرت شبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية البريطانية أن بول بوغبا والحارس ديفيد دي خيا سيغيبان عن مواجهة ليفربول في أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل؛ بسبب الإصابة.

وخرج دي خيا من الملعب خلال تعادل منتخب إسبانيا بهدف مقابل مثله أمام السويد يوم الثلاثاء في تصفيات أوروبا 2020، وشارك بدلًا منه حارس تشيلسي كيبا أريزابالاغا.

ونقل موقع مانشستر يونايتد على الإنترنت عن روبرت مورينو المدير الفني للمنتخب الإسباني قوله: إن الحارس البالغ من العمر 28 عامًا حاول في البداية اللعب مع الإصابة.

وأضاف للصحفيين: ”كان يعاني من آلام في عضلات الفخذ لكنه تلقى العلاج في نهاية الشوط الأول وأراد الاستمرار في اللعب“.

وغاب بوغبا عن أربع من مبارياته السبع الأخيرة مع وجود شكوى مستمرة في الكاحل، لكن يبدو أنه لم يتعافَ بعد رغم تدريبه على الطقس الحار في دبي هذا الأسبوع.