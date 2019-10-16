غريفيث يقدم إحاطة جديدة لمجلس الأمن بالمستجدات اليمنية‎ غدًا

وأعلن مكتب المبعوث الخاص عبر حسابه على ”تويتر“، مساء الأربعاء، أن غريفيث بصدد تقديم إحاطة جديدة حول الشأن اليمني، وذلك في اجتماع مجلس الأمن الدولي المزمع غدًا الخميس.
وتتضمن إحاطة المبعوث الأممي آخر المستجدات الميدانية التي تشهدها الساحة اليمنية، فضلًا عن التطورات الجارية على الصعيد السياسي.
وأشار مكتب غريفيث إلى أن الإحاطة ستبث الساعة 10 صباحًا بتوقيت نيويورك، الـ 5 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
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