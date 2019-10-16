ساديو ماني يكشف تفاصيل جديدة في خلافه مع محمد صلاح

كشف السنغالي ساديو ماني نجم نادي ليفربول الإنجليزي تفاصيل جديدة في الخلاف الذي حدث مع زميله المصري الدولي محمد صلاح، خلال مباراة ليفربول وبرايتون التي أقيمت في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، وانتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة.

وكان ماني قد خرج من الملعب قبل نهاية المباراة بخمس دقائق، وأبدى غضبه الشديد من محمد صلاح الذي لم يمرر له الكرة داخل منطقة الجزاء، وفضّل المراوغة، وظهر استياء ماني بوضوح على مقاعد بدلاء ليفربول.

وقال ماني، في مقابلة مع شبكة ”كانال بلوس“ الفرنسية: ”محمد صلاح كان هادئًا للغاية بعد المباراة، وسألني: ”لماذا أنت غاضب بتلك الطريقة؟“، وكان ردّي عليه: لأنك لم تمرر لي الكرة، وكان رد صلاح بأنه لم يرني، وأنه لا يحمل أي مشاعر سلبية ضدي“.

وتابع ماني بقوله: ”الموقف في مجمله كان غريبًا للغاية، ولكننا أصدقاء ونتواصل مع بعضنا البعض في جميع الأوقات، عبر الهاتف والرسائل النصية. بعد تلك المشادة قام المدرب يورغن كلوب باستدعائي مع محمد صلاح، وفوجئ بأن الأمور على ما يرام، وكأن شيئًا لم يكن على الإطلاق، مما جعله في حالة سعادة كبيرة لأنه لا يوجد خلاف من الأصل بيننا“.

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وأشار ماني إلى أن الهولندي فينالدوم لاعب وسط ليفربول حاول إثارة حالة من المرح في ظل المشادة بينه وبين محمد صلاح، وقال لصلاح: ”لماذا كان يحاول ماني أن يضربك؟“، مما تسبب في دخول لاعبي الفريق في حالة ضحك شديد.

وتنتظر ليفربول مواجهة نارية أمام مانشستر يونايتد على ملعب ”أولد ترافورد“ مساء الأحد المقبل، في المرحلة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول المباراة في صدارة المسابقة بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة من 8 مباريات، بينما يعاني مانشستر يونايتد من نتائج كارثية هذا الموسم، حيث يحتل حاليًا المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط، من فوزين و3 تعادلات و3 هزائم، وأصبح قريبًا للغاية من منطقة الأندية المهددة بالهبوط.