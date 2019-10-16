الملك المغربي يصدر عفوا عن الصحفية هاجر الريسوني المسجونة بسبب "الإجهاض"

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، عفوا عن الصحفية هاجر الريسوني المسجونة بسبب "الإجهاض".

وكشف بلاغ لوزارة العدل المغربية، أن الملك محمد السادس أصدر عفوا على السيدة هاجر الريسوني التي صدر في حقها حكم بالحبس والتي ما تزال موضوع متابعة قضائية.

وأضاف البلاغ أن العفو شمل أيضا كلا من خطيب هاجر الريسوني والطاقم الطبي المتابع في هذه القضية.

وأفاد بأن العفو الملكي يندرج في إطار الرأفة والرحمة وحرصه على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية.

وكانت المحكمة الابتدائية في الرباط، قد قضت بالحبس النافذ لسنة على الصحفية هاجر الريسوني وخطيبها السوداني رفعت الأمين، على خلفية إدانتها بتهمة "الإجهاض غير القانوني".

وأشارت مصادر قضائية إلى أن المحكمة قضت كذلك بدفع المتهمين غرامة مالية وقدرها 500 درهم لكل منهما (حوالي 51 دولار أمريكي)، وعلى طبيبها، محمد جمال بلقزيز، بالحبس سنتين مع النفاذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، ومنعه من مزاولة مهنة الطب لمدة سنتين ابتداء من تاريخ الإفراج عنه.