ارتفاع الذهب لـ3,400 جنيه للجرام بالخرطوم

كشف عدد من تجار الذهب بالخرطوم، عن زيادة طفيفة في الأسعار لارتفاع سعر الدولار.

وقال الناطق الرسمي لشعبة مصدري الذهب عبدالمولى القدال إن قرار إيقاف استخدام الزئبق انعكس على زيادة سعر الكيلو وقفز إلى (15) ألف جنيه بدلاً عن (7) آلاف جنيه، وأشار لتحديد بنك السودان مبلغ (2,920) جنيه لسعر السبيكة.

ووصف قرار إيقاف استخدام الزئبق في الذهب بغيرالمدروس ذاهباً لفرضية تطبيقه تدريجياً.

وتوقع القدال تراجع إنتاج الذهب، ما لم يتم انتهاج سياسات واضحة بشأنه وخروج بنك السودان من تسعير واحتكار الذهب.

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وأشار تاجر ذهب بمحلات المنصوري قرشي صلاح لـ(السوداني) أمس، لارتفاع سعرالذهب المشغول، مبيناً أن سعر الكسرعيار (21) بـلغ (2,720) جنيهاً للجرام، وأشار لتوسط حركتي الشراء والبيع في الذهب خاصة والتي تنتعش أكثر في موسم المناسبات، وقال إن سعر الذهب الجديد (3,400) جنيه في المتوسط ، مضيفاً بأن ضعف الوارد انعكس على تراجع المعروض وزيادة السعر.

وأكد تاجر الذهب محمد إبراهيم ارتفاع الذهب لارتباطه بسعر الصرف، والبورصة العالمية، مبيناً أن سعر الذهب السوداني بلغ (3) آلاف جنيه لعيار (21) جراماً أما الذهب الجديد فتختلف الأسعار حسب المصنعية، موضحاً أن الذهب الكويتي بسعر (3,500) جنيه.

وأشار صاحب مجوهرات الشريق، محمد حدوث زيادة طفيفة في جرام الذهب نتيجة تذبذب سعر الصرف، مبيناً أن سعر الذهب الجديد يتراوح ما بين (3,000-3,500)جنيه للجرام ، أما الذهب الكويتي (3,400) جنيه بدلاًعن (3,200)جنيه والذهب البحريني (3,500)جنيه بدلاعن (3,300)جنيه للذهب الجديد ،وأشار إلى أن الذهب القديم “الكسر”يباع بسعر(2,600-2,700)جنيه ، مؤكداً ضعف القوى الشرائية.