هكذا احتفلت سلمى حايك بانضمام جنيفر أنيستون لعالم انستجرام

رحبت النجمة العالمية سلمى حايك بصديقتها النجمة جنيفر انيستون والتي انضمت مؤخرا لعالم "انستجرام" الذي يضم أغلب نجوم العالم حيث يتواصلوا من خلاله مع محبيهم ومعجبيهم بنشر الصور التي ترصد أدق تفاصيل حياتهم . نشرت سلمي حايك علي صفحتها بـ " إنستجرام " صورتين وهي بصحبة جنيفر أنيستون ، وعلقت حايك البالغة من العمر ( 53 عام ) فكتبت : " اهلا بك في حفل انستجرام .. كنا ننتظرك ". يذكر أن جنيفر أنيستون أنشأت حسابها علي إنستجرام أمس ، و جمعت أكثر من 8 ملايين شخص من محبيها و معجبيها ، و نشرت صورة واحدة مع ابطال مسلسل " FRIENDS " الذي حظي بشعبية كبيرة حول العالم.

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