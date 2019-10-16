الرشيد سعيد وكيلاً أول لوزارة الثقافة والإعلام

أصدر رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، بناء على توصية وزير الثقافة والإعلام، قراراً اليوم بإعفاء الأستاذ عبد الله جاد الله أحمد نمر من منصب وكيل وزارة الإعلام المكلف، وتعيين الأستاذ رشيد سعيد يعقوب وكيلاً أول لوزارة الثقافة والإعلام.

ووجه القرار وزارتي الثقافة والإعلام والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأُخرى باتخاذ الإجراءات لتنفيذ القرار.

تخرج الرشيد سعيد من قسم العلوم السياسية بجامعة الخرطوم عام 1986، ونال الدبلوم العالي للغة الفرنسية من المركز الدولي للغات في فيشي والدبلوم العالي في العلاقات الدبلوماسية من المعهد العالي للإدارة في باريس.

عمل فور تخرجه دبلوماسياً بوزارة الخارجية وتم فصله للصالح العام فالتحق بالعمل في جامعة أمدرمان الأهلية، ثم هاجر لفرنسا حيث عمل صحفياً وإذاعياً بعدد من الصحف والإذاعات ومحطات التلفزة والمواقع الإخبارية الإليكترونية.

كما عمل في التدريب الإعلامي مع المعهد الوطني للسمعيات والمرئيات في باريس. وهو عضو في عدد من المنظمات والروابط الوطنية والدولية وكان رئيساً لنادي الصحافة العربية في باريس دورة 2010-2012.