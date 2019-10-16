تعيين مجذوب عثمان الحسن مديراً عاماً لشركة أرياب

أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك قرارا اليوم بإعفاء نصر الدين محمد الحسين من وظيفة المدير العام لشركة أرياب للتعدين المحدودة، وتعيين مجذوب عثمان الحسن مديراً عاماً لشركة أرياب المحدودة . ووجه القرار وزارتي الطاقة والتعدين والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

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