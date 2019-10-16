الثورية: 4 مسارات لتحقيق السلام الشامل والدائم في السودان

وقال المتحدث الرسمي باسم الجبهة، أسامة سعيد إن الاجتماع مع الوسيط بحث قضيتين أساسيتين، هما الترتيبات اللوجستية للوفود القادمة للمشاركة في المفاوضات، وتم بشأنها تكوين لجنة برئاسة الوزير، ضيو مطوك، وأعضاء من الجبهة الثورية، وحكومة الجنوب.
وأوضح أن القضية الثانية تناولت، شكل التفاوض ومساراته، خاصة وأن هذه الجولة من المفاوضات “غير تقليدية”، وتنافي الطريقة القديمة، ولفت إلى أن التفاوض “يتضمن 4 مسارات، وفقا لإعلان جوبا الموقع في 11 سبتمبر هي مسار دارفور، ومسار للمنطقتين، ومسار لشرق السودان وآخر لشمال السودان”؛ ووصف سعيد هذه القضايا بالكبيرة وتحتاج للوصول إلى تفاهمات إجرائية قبل الدخول في تفاصيلها.
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