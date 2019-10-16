الجمارك تحقيق نسبة 119 % من الربط في ثلاثة أرباع العام

حققت هيئة الجمارك نسبة 119 % من الربط المقرر وذلك من أول يناير حتى آخر سبتمبر 2019م، جاء ذلك لدى استعراض التقرير التراكمي للجمارك حتى آخر سبتمبر حيث أن الجمارك حررت (10,850) إعلان حجز مخالفات في كل الإدارات العامة كما فتحت (306) بلاغا في هذه الفترة وحركت الإدارة العامة لمكافحة التهريب (1682) طوفا بحريا وقفلا كما حركت (691) طوفا بريا كما بلغ عدد الحملات والمداهمات (1827) كان لها الفضل في تحقيق الرقابة وضبط بضائع مهربة إلى داخل البلاد من دون الحصول على التصاريح اللازمة أو بضائع متهربة من دفع الرسوم الجمركية.

وأوضح التقرير أن الجمارك ضبطت خلال الفترة (2,388) جرام ذهب كما ضبطت (230) جوال سكر مهربة للخارج. كما ضبطت الجمارك (906) براميل وقود مهربة للخارج، أما العملات فأشار التقرير إلى ضبط مبلغ (10,322,798 ) ريالا سعوديا و(1,606,202) دولار أمريكي.

وأوضح التقرير ضبط الجمارك (287,080) جنيها من العملة السودانية المزيفة.

أما في ما يخص وسائل النقل فتعاملت هيئة الجمارك السودانية مع (19,545) حاوية بضائع منها (13,307) حاوية داخلة للبلاد.

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كما تعاملت الهيئة مع (1,934) طائرة إضافة إلى (1,225) عربة إفراج مؤقت في شهر سبتمبر. وأشار التقرير إلى أن الجمارك تعاملت مع (2,434,292) من الركاب في الفترة من أول يناير حتى آخر سبتمبر.

وأشاد الفريق شرطة د. بشير الطاهر بشير بحسب (اليوم التالي) بأداء القوة العاملة في الجمارك في كل المحطات الجمركية وإدارات مكافحة التهريب والموانئ والمطارات والمعابر. وأكد أن الجمارك دوما على قدر المسؤولية والتحدي وتمضي على قدم وساق في تحقيق أهدافها الإستراتيجية والمرحلية حتى نهاية هذا العام.

مؤكدا أن الجمارك شرعت فعليا في تركيب أجهزة سينية حديثة في ميناء سواكن بصالتي المغادرة والوصول. وكذلك في معابر جمارك الولاية الشمالية في معبري أرقين وأشكيت كمرحلة أولى. وذلك لتقديم خدمات راقية للجمهور وتفعيل أجهزة الرقابة لحماية الاقتصاد الوطني وصون الأمن ومكافحة التهريب. مثمنا دور الجمارك وخبرتها في هذا المجال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)