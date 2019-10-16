إمرأتان من السودان ضمن قائمة المئة من النساء الأكثر نفوذاً في العالم

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (البي بي سي) صباح اليوم الأربعاء عن قائمة السيدات الأكثر نفوذاً في مجتمعاتهن وفي العالم للعام 2019. وهي قائمة سنوية تضم 100 سيدة من مختلف انحاء العالم كان لهن دور إيجابي في تغيير المجتمع حولهن.

ضمت القائمة هذا العام بحسب ما اروردته صحيفة (اليوم التالي) سيدتين من السودان هما الدكتورة غادة فاروق كدودة التي تعمل على تنفيذ مشاريع طاقة شمسية في الأرياف تساعد نساء القرى على الاستفادة من مصادر الطاقة الكهربائية المختلفة. كما قامت بتكوين ما يُعرف بمجتمع المعرفة لمساعدة الباحثين الأكاديميين على مواصلة أبحاثهم المختلفة داخل وخارج السودان.

كما ضمت القائمة السيدة أحلام خضر (أم هزاع) والتي تلقب بأم الشهداء وقد عملت السيدة أم هزاع منذ مقتل ابنها هزاع عام 2013 على محاربة النظام السابق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)