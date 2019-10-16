بالفيديو:يخطط للحصول على جائزة نوبل .. المخترع السوداني مستور يطالب بتعيين مستشار شاب لكل وزير في حكومة حمدوك

كشف المخترع السوداني الشاب علاء الدين مستور الطالب بكلية الطب جامعة الفاشر عن الحلم الذي يراوده كمخترع هو الحصول على جائزة نوبل موضحا بانه يخطط لتحقيق هذا الحلم عندما يبلغ سن الثانية والثلاثين أي بعد سبع سنوات من الان حيث قال لمنصة السودان للمعرفة: (الحلم الوحيد الانا بحلم بيه ان شاء الله لو ربنا طول في الاعمار عندما يكون عمري 32عاما عايز اتحصل على جائزة نوبل ان شاء الله).

وطالب مستور الذي رشحته منظمة اليونسكو لتمثيل افريقيا في اسبوع الابتكار الافريقي بباريس – طالب مجلس الوزراء بالحكومة الانتقالية بتعيين شباب في كل وزارة يعملون كمستشارين للورزاء لنقل وتحقيق افكار الشباب حيث قال:(أنا بحبذ انو في كل وزارة أو مع كل وزير لازم يكون في مستشار شاب ) مشيرا الى ىان الوزراء في النظام البائد كانوا يستهترون ويستخفوف بافكار الشباب.

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يذكر ان المخترع علاء مخترع قام باختراع جهاز طبي يفحص ستة أمراض في ثلاث دقائق، ويحدد كمية المرض في الجسم بنسبة معينة، ويمكن استخدام الجهاز في المنازل في الأماكن النائية، وفي المعامل. يعمل الجهاز حالياً عن طريق الطاقة الشمسية، وهو حاصل على براءة اختراع وشهادة معايرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)