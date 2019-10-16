الصناعة :اولويات الدولة تحقيق الاستقرار الاقتصادى

أكد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني أن من اولويات الدولة تحقيق الاستقرار الاقتصادي لتحقيق السلام بالبلاد .

وقال في حديثه اليوم الأربعاء في الورشة التعريفية حول التعاون الفني لليونيدو في السودان التى تنظمها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع اليونيدو بمباني الوزارة قال إن محور أنشطة الصناعة ضمن برامج التنمية الشاملة بالسودان مشيرا إلي ضرورة ربط الصناعة بالتجارة لتحقيق القيمة المضافة مبينا ان الشراكات مع المنظات الدولية ونقل التجارب تعتبر من وأولويات المرحلة الحالية .

وأكد اهمية الدور المرتجى من القطاع الخاص في المسئولية الاجتماعية مشيرا إلى اهمية تفعيل الجمعيات التعاونية الصناعية والزراعية لتؤدي دورها المطلوب.

Advertisements

و تحدث مدنى حول اهمية التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتقود قاطرة تنمية الصناعات التحويلية معربا عن أمله في التعاون المثمر مع اليونيدو في استخدام التكنولوجيا.

واكد اهمية مساهمة اليونيدو في مشروعات مختلفة بالبلاد تنفيذا لبعض خطة الوزارة لبرنامج ال 200 يوم

وأكد حرص الوزارة علي معاش الناس.

وتحدث في الورشة الأستاذ محمد علي عبد الله وكيل وزارة الصناعة والتجارة مشيرا الى دور المنظمات الفاعل مؤكدا اهمية الاستفادة من الفرص المتاحة من قبل الشركاء في مجال التنمية الاقتصادية.

وأوضح بحسب سونا – أن الوزارة لديها شركاء في مجال التنمية الاقتصادية والتجارية مرحبا بشركاء الوزارة في مشروعات التنمية الاقتصادية بولايات البحر الأحمر وشمال كردفان وكسلا و القضارف بجانب الاتحاد الأوروبي والقطاع الخاص .

من جهته قال دكتور محمد سيد عبد المؤمن الممثل القطري لليونيدو مؤكدا سعي المنظمة للتعاون الفني مع السودان ممثلا في وزارة الصناعة فضلا عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والمجلس الأعلى للبيئة

وتم فى الورشة استعراض مشروعات تعزيز النمو الاقتصادي الشامل لسلاسل القيمة المصافة بولاية كسلا و مشروع تنمية الريادة وترويج الاستثمار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)