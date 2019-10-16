تعيين (مجذوب عثمان الحسن) مديراً عاماً لشركة أرياب

التاريخ: 16-أكتوبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك قراراً اليوم بإعفاء نصر الدين محمد الحسين من وظيفة المدير العام لشركة أرياب للتعدين المحدودة، وتعيين مجذوب عثمان الحسن مديراً عاماً للشركة . Advertisements ووجه القرار بحسب سونا – وزارتي الطاقة والتعدين والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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