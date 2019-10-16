استمع وزير الثقافة والإعلام الاتحادي فيصل محمد صالح لدى لقائه بمكتبه أمس وفد لجنة استلام منشآت سنار عاصمة الثقافة الإسلامية برئاسة دكتور مصطفى على أحمد مدير مركز الحوار الإقليمي بسنار ، استمع إلى تقرير مفصل اشتمل على توضيح حول موقف مشروع سنار عاصمة الثقافة الإسلامية و دور الولاية أيضاً ، وذلك بتشكيل مجلس للإدارة برئاسة والي ولاية سنار للإشراف على تشغيل تلك االمنشآت، و تشكيل عدد من اللجان من بينها لجنة استلام الأصول للمساعدة في ذلك .

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كما تضمن التقرير مناقشة موقف المنشآت من حيث مشكلة استلام بعضها وشكاوى بعض الشركات الى جانب المشكلات الهندسية في بعض المرافق، واستلام بقية الأصول التي نص القرار 262 على ترحيلها لمقر المركز بسنار والتي تشمل المتحركات والكتب والمنقولات والتي احتفظت بها وزارة الثقافة سابقاً.

ووعد الوزير الاتحادي بحسب سونا – أنه سيلتقي في الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري لجنة استلام أصول منشآت سنار عاصمة الثقافة الإسلامية وذلك لاتخاذ قرارات تسهم في انطلاق المركز بالصورة التي تؤدي إلى نجاح رسالته وفق ما نصت عليه اتفاقية إنشائه وذلك بعد جمع الأطراف ذات الصلة بالمشروعات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)