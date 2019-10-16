حركات موقعة على السلام تحذر الحكومة من تجاوزها

دعت حركة العدل والمساواة الموقعة على السلام ، رئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء ورئيس مفوضية السلام للجلوس مع الحركات الموقعة على السلام، وعدم تجاوزها من أجل تحقيق السلام المستدام بالبلاد.

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وشدد أحمد عبدالمجيد الناطق الرسمي بإسم حركة العدل والمساواة بقيادة بخيت دبجو في تصريح بحسب (smc) على أهمية الجلوس مع الحركات الموقعة على السلام لأخذ رأيها سيما وأن هناك حركات لم تكمل ترتيباتها حتى الآن، معتبراً إن الحركات الموقعة جزء أصيل في عملية تحقيق السلام ولابد من تكييف وضعيتها حتى تواءم المرحلة القادمة، داعياً إلى ضرورة قيام مؤتمر داخلي لمناقشة قضايا الحركات وأصحاب المصلحة.

وطالب عبدالمجيد بالإبتعاد عن صراعات المحاور والتعقيدات السياسية والأخذ بالمصالح وصولاً لتحقيق السلام الشامل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)