منشورات باسم “تجمع المهنيين” تحرض التجار على عدم دفع الرسوم الحكومية

أبرز عدد من التجار السودانيين، في أحد أكبر الأسواق العامة في البلاد، مناشير تحمل اسم تجمع المهنيين، تدعو التجار لعدم دفع الرسوم المحلية والضرائب.

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وقال تجار في لقائهم مع مدني عباس وزير الصناعة والتجارة، بحسب صحيفة (اليوم التالي) إن هنالك جهات أشاروا إلى أنها تمثل أذرعاً للنظام السابق قامت بتوزيع منشورات تحمل “ترويسة” تجمع المهنيين السودانيين تحت مسمى تنسيقية اللجان العامة “لجنة سوق ليبيا”، وطالبتهم خلالها بعدم دفع الرسوم.

ونوه المنشور السادة التجار بالتوقف عن سداد جميع جبايات المحلية، من عرض خارجي ورخص وعوائد وتصاديق مؤقتة، بالإضافة للضرائب إلى حين إصدار منشور جديد. واستثنى المنشور الذي لا يحمل خاتماً أو توقيعاً من تجمع المهنيين رسوم النفايات، وقال التجار إن وزير التجارة أشار إلى أن تجمع المهنيين لا يصدر مثل هذه المناشير، ووعد بمتابعة الأمر عن كثب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)