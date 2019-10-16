والي الخرطوم يبقي على (بابكر محمد علي) مديراً عاماً للصحة

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ذكرت مصادر صحفية أن الفريق ركن أحمد عابدون حماد، والي الخرطوم، أبقى على المدير العام لوزارة الصحة بالولاية بابكر محمد علي ، وقال الوالي بحسب صحيفة (اليوم التالي) إن قرار إقالة مدير الصحة ليس من اختصاصات وزارة الصحة الاتحادية، وإنما خاص بالوالي.

فيما طالب عدد من الكوادر الصحية بالولاية الوالي بإقالة المدير العام للوزارة وتعيين بديلاً له.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)