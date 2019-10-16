التاريخ: 16-أكتوبر-2019
95 مشاهدة
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، مرسوماً دستورياً بوقف إطلاق النار في كافة أنحاء البلاد بحسب “سكاي نيوز”.
ويأتي القرار بعد ساعاتٍ من إعلان الحركة الشعبية – شمال “فصيل القائد عبد العزيز الحلو” تعليق مفاوضات السلام مع الحكومة السودانية في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا لما اسمته خروقات حكومية لوقف إطلاق النار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر السيادي : مرسوماً دستورياً بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.