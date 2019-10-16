السيادي : مرسوماً دستورياً بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد

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أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، مرسوماً دستورياً بوقف إطلاق النار في كافة أنحاء البلاد بحسب “سكاي نيوز”.

ويأتي القرار بعد ساعاتٍ من إعلان الحركة الشعبية – شمال “فصيل القائد عبد العزيز الحلو” تعليق مفاوضات السلام مع الحكومة السودانية في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا لما اسمته خروقات حكومية لوقف إطلاق النار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)