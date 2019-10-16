ترامب: لا بأس إذا حصلت سوريا على دعم من روسيا

هون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، من شأن الأزمة التي أثارها التوغل التركي في سوريا، لمواجهة القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن ”الصراع بين تركيا وسوريا، وإنه لا بأس إذا قدمت روسيا الدعم لدمشق“.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن ”فرض العقوبات الأمريكية على تركيا سيكون أفضل من القتال في المنطقة“.