فوز 4 كتاب عرب بجائزة "كتارا" للراوية العربية

كشفت اللجنة المنظمة لجائزة "كتارا" للرواية العربية، عن الفائزين في فئاتها المختلفة.

ففي فئة الرواية المنشورة التي يحصل الفائز فيها على ستين ألف دولار، فاز الحبيب السائح من الجزائر عن روايته "أنا وحاييم"، وحبيب عبد الرب سروري من اليمن عن روايته "وحي"، وحجي جابر من إريتريا عن روايته "رغوة سوداء"، وليلى الأطرش من الأردن عن رواية "لا تشبه ذاتها"، ومجدي دعيبس من الأردن عن روايته "الوزر المالح".

وفي فئة الروايات غير المنشورة فاز كل من سالمي ناص من الجزائر عن روايته "فنجان قهوة وقطعة كرواسون"، وعائشة عمور من المغرب عن روايتها "حياة بالأبيض والأسود"، وعبد المؤمن أحمد عبدالعال من مصر عن روايته "حدث على أبواب المحروسة"، ووارد بدر السالم من العراق عن روايته "المخطوفة"، ووفاء علوش من سوريا عن روايتها "كومة قش"، وتبلغ قيمة كل جائزة ثلاثين ألف دولار، كما ستطبع الأعمال الفائزة وتترجم إلى اللغة الإنجليزية.

وفاز عن فئة الدراسات التي تعنى بالبحث والنقد الروائي، خمسة نقاد قدموا دراسات بحثية في مجال الرواية، وهم الدكتور أحمد زهير رحاحلة من الأردن، وأحمد كريم بلال من مصر ومحمد عبيد الله من الأردن ومحمد يطاوي من المغرب ومنى صريفق من الجزائر، وتبلغ قيمة كل جائزة 15 ألف دولار، كما تتولى لجنة الجائزة طبع الدراسات ونشرها وتسويقها.

وقال خالد بن إبراهيم السليطي مدير المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" في حفل إعلان وتسليم الجوائز: "صلتنا بالفائزين لا تنقضي بالحفل الختامي، فأبوابنا مفتوحة أمامهم دوما للمشاركة في فعالياتنا الثقافية كما أننا لا نكتفي بتحفيز المواهب الأدبية فقط إنما نسعى لغرس حب الأدب في نفوس الأجيال الناشئة".

وأقيم الحفل في دار أوبرا الدوحة بحضور عدد من الكتاب والنقاد.