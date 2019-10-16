زلزال قوي يضرب الفلبين والسكان يهرعون إلى الشوارع

وأسفر الزلزال عن حدوث شقوق في بعض المباني ودفع السكان للركض من المتاجر والمكاتب وقطع الكهرباء، وفقا لما نشرته "رويترز".
ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط ضحايا بسبب الزلزال الذي هز كذلك مدينة دافاو مسقط رأس الرئيس رودريجو دوتيرتي ومن أكثر المدن سكانا في البلاد.
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على بعد 69 كيلومترا شمالي وشمالي غرب منطقة جنرال سانتوس في مينداناو في الساعة 1137 بتوقيت جرينتش. وكان مركزه على مسافة نحو 80 كيلومترا جنوب غربي دافاو.
وقال نارو جواردا كابادو وهو مستشار فندقي يزور مدينة كيداباوان التي تقع بين مركز الزلزال ومدينة دافاو "شعرنا بهزة قوية للغاية وانقطعت الكهرباء. رأيت الناس يهرعون فزعا متجهين لباب الخروج".
ووقع الزلزال على عمق 14 كيلومترا.
وقال رئيس بلدية كيداباوان جوزيف أفانجاليستا "حتى الآن نحن في حالة التقييم السريع. لم تقع اضرار جسيمة استنادا إلى التقارير الأولية".
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