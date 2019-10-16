”سبيس بورن يونايتد“ تخطط لتوليد النساء في الفضاء بحلول 2031‎

وقال الدكتور إيبرت إديلبروك، مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي، إن شركته تعمل على تصميم بعثات لتوليد النساء الحوامل في المدار.
ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن الهدف حاليًا هو توليد النساء في الفضاء من خلال بعثات تتراوح مدتها بين 24 و36 ساعة، بدلًا من قضاء فترة الحمل كاملة في الفضاء.
وفي أول ”مؤتمر للفضاء والعلوم لأسغارديا أمة الفضاء“ بمدينة دارمشتات في ألمانيا، قال إديلبروك إن هذا سيحدث بحلول عام 2031.
وتعمل شركة ”سبيس بورن يونايتد“ الناشئة على دراسة ظروف التكاثر البشري في الفضاء، وتركز على تكنولوجيا مساعدة الإنجاب.
وشرح إديلبروك أن توليد الحوامل سيكون ممكنًا في مدار الأرض السفلي والذي يبلغ ارتفاعه ألفين كم عن سطح الأرض، ومن خلال عملية اختيار دقيقة للغاية.
وتهدف الشركة بأن تكون أول من يولد سيدة في الفضاء، وتشمل مقومات اختيار السيدات اللواتي سيلدن في الفضاء، أن تكون الأم قد انجبت مرتين سابقتين دون أي مشاكل وتميزها بمقاومة طبيعية للإشعاع.
وشرح ديلبروك ”قد يشكل التخطيط تحديًا كبيرًا، فلا يمكننا الاعتماد على سيدة واحدة، بل نحتاج لحوالي 30 سيدة، إذ يمكن أن تتراجع أي سيدة في آخر لحظة“.
وأضاف ”من ناحية مستوى الخطر، يعتقد الخبراء أن هذه العملية ستكون أكثر أمنًا من عمليات الإنجاب التقليدية“.
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