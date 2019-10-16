ويأتي الإعلان الحكومي، بعد أنباء عن استعداد الطرفين لتوقيع الاتفاق المرتقب يوم غد الخميس، وتداول بنود من مسودة الاتفاق.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية قول المتحدث باسم الحكومة راجح بادي اليوم: ”لم يتم تحديد أي موعد لتوقيع الاتفاق.. ما يتم تداوله بهذا الشأن بأنه عارٍ عن الصحة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
ونفى بادي أيضًا، ما يتم تداوله فيما يتعلق ببنود ومسودة الاتفاق، واصفًا إياه بـ“التسريبات المشبوهة“.
ووكانت مصادر يمنية مطلعة قد قالت في حديث لـ“إرم نيوز“ أمس الثلاثاء: ”إن الخميس المقبل هو موعد توقيع الاتفاق بين الحكومة والمجلس الانتقالي، في حال لم يستجد أي طارئ“.
وأشارت المصادر إلى أن وفد المجلس الانتقالي الجنوبي سيغادر مدينة جدة صوب العاصمة السعودية الرياض للتوقيع على الاتفاق النهائي مع الحكومة اليمنية.
وتوجه فجر اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة، عيدروس الزبيدي رئيس المجلس رفقة أعضاء هيئة رئاسة المجلس.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة اليمنية: لم يحدد أي موعد لتوقيع اتفاق مع ”الانتقالي“ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.