إخلاء سبيل 5 متهمين بقضية المغرد الكويتي الشهير عتيج المسيان

ووفقًا لحساب ”أمن ومحاكم“ المختص بالأخبار الأمنية والقضائية، فإن ”قرار الإخلاء شمل المحامي يوسف المحيش والصحفي عمر الشمري وموظف ومغردَينِ اثنين، بكفالة 3 آلاف دينار لكل منهم بعد مرافعة عدد من المحامين“.
وكانت النيابة العامة قد أحالت قبل شهر قضية ”عتيج المسيان“ إلى محكمة الجنايات للنظر فيها بعد تحقيق استمر نحو شهرين مع المغرد المتهم بإدارة الحساب وسجنه وأشخاص آخرين متهمين في القضية.
وكشفت صحيفة ”القبس“ سابقًا أن ”المغرد المتهم بإدارة الحساب المشار إليه يقيم في الكويت بطريقة غير قانونية، علاوة على أنه يواجه نحو 400 شكوى من أشخاص؛ بسبب إساءات وافتراءات وتشويه سمعة“.
ولم يتوقف الحساب المذكور عن التغريد بعد توقيف صاحبه في الكويت، حيث استمر بالتغريد لقرابة شهرين متتابعين، وهو ما كشفته وسائل إعلام كويتية أنه يعود إلى مشاركة أشخاص خارج الكويت في إدارة الحساب في السويد وبريطانيا.
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