لهذا السبب.. الاتحاد الأوروبي يقرر تغريم لاتسيو الإيطالي

عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) نادي لاتسيو الإيطالي بدفع غرامة قيمتها 20 ألف يورو إلى جانب إغلاق جزء من مدرجات ملعبه، بعد الإساءات العنصرية التي صدرت من جماهيره خلال مباراة في بطولة الدوري الأوروبي.

وفرضت لجنة الرقابة والأخلاقيات والتأديب باليويفا، العقوبة اليوم الأربعاء بحق النادي، إثر تصرف مجموعة من مشجعيه في الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما، خلال مباراة لاتسيو أمام ضيفه رين الفرنسي ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي في الثالث من أكتوبر الجاري.

وتردد أن مجموعة من مشجعي الفريق الإيطالي رددوا التحية الفاشية في القسم الشمالي من مدرجات الملعب، والذي سيجرى غلقه، في مباراة لاتسيو المقبلة بالدوري الأوروبي والمقررة أمام سلتيك الأسكتلندي في السابع من نوفمبر المقبل.

وتضمنت العقوبات غلق كلي للملعب لمباراة واحدة، لكن مع إيقاف التنفيذ، حيث يطبق فقط في حالة تكرار السلوك خلال عام واحد.

وذكر نادي لاتسيو في بيان صحفي أنه يدرس الاستئناف ضد العقوبة، وسيوجه اتهامات لمن أضروا بصورة النادي.

يذكر أن جماهير لاتسيو قامت خلال شهر أبريل الماضي في ميلان بوضع لافتة ”تحية لبينيتو موسوليني“ من قبل مجموعة من مشجعي لاتسيو، الذي يتواجه مع مضيفه ميلان على ملعب ”سان سيرو“ في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

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وحملت لافتة التأييد للزعيم الفاشي توقيعًا بأحرف ”أي أر أر“، ما يرجح أن يكون وراء رفعها أعضاء في ”إيريدوتشيبيلي“، أبرز مجموعات المشجعين المتعصبين ”ألتراس“ لنادي العاصمة الإيطالية.

وأخفى المشجعون الذين بلغ عددهم قرابة 30 شخصًا وجوههم بواسطة اللافتة، كما أطلقوا شعارات فاشية، وذلك في ساحة ”بياتسالي لوريتو“ حيث علّقت جثة الديكتاتور الإيطالي من القدمين في أبريل 1945.

ويأتي ذلك عشية 25 أبريل، ذكرى يوم التحرير الذي تحتفل فيه إيطاليا بنهاية الحرب العالمية الثانية والاحتلال النازي.

وقال رئيس بلدية ميلانو جوسيبي سالا إن الشرطة تحقق في ما حصل، مؤكدًا أن عاصمة مقاطعة لومبارديا ”كانت وستظل مدينة مناهضة للفاشية“.

وتعتبر كل مظاهر الفاشية جريمة في إيطاليا، لكن في الأعوام الأخيرة تم رفض النظر في العديد من القضايا بذريعة حماية حرية التعبير.