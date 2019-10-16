حرائق لبنان .. الحماية المدنية تسيطر على 80 % من النيران

سيطرت الحماية المدنية، على 80% من الحرائق التى انتشرت فى عدة مناطق بلبنان، بينما لاتزال بعض المناطق تشتعل بين اليحن والآخر نتيجة الظروف المناخية والرياح النشطة، حسبما أفادت فضائية سكاى نيوز.

ورصدت "سكاي نيوزعربية"، بعض الحرائق فى التلال التابعة لبلدة دقون فى جبل لبنان وأفاد التقرير أن إرتفاع درجة الحرارة والتضاريس الجغرافية لها دورا فى انتشار الحرائق، نظرا لصعوبة وصول الأجهزة المعنية والمتطوعين إليها وإخمادها، وذلك بسبب إشتعال الجيوب فى حالة الرياح النشطة.

كانت لبنان شهدت منذ مساء أول أمس كارثة حقيقية عقب اندلاع العديد من الحرائق بمناطق مختلفة دون الوصول إلى أسبابها، حيث اجتاحت سلسلة من الحرائق الواسعة عددا من المناطق اللبنانية، فى نطاق محافظة جبل لبنان، حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والمزروعات والأشجار.