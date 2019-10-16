"إنستجرام" تطلق ميزات جديدة تضمن تحكما أكبر للمستخدم في خصوصيته

أعلنت "إنستجرام" أنها ستقوم بتحديث خيارات الخصوصية في تطبيقها لمنح المستخدمين مزيدا من التحكم في المعلومات التي يشاركونها مع أطراف ثالثة.

ويمكن الوصول إلى الميزة الجديدة من خلال النقر على "الإعدادات"(Settings) في قائمة "إنستغرام"، ثم النقر على زر "الأمان" (Security)، ومن ثم اختيار ميزة "التطبيقات ومواقع الويب" (Apps and Websites)، حيث سيتمكن المستخدم من إبطال الوصول إلى التطبيقات الخارجية (تطبيقات الطرف الثالث) التي لا يستخدمها أو لا يثق بها بسرعة.

وسيتمكن المستخدمون عبر هذه الميزة الجديدة من مراجعة كل طرف ثالث المفوض لها بالوصول إلى حساباتهم وإدارة ما يمكنهم الوصول إليه.

وقالت شركة "إنستغرام" في بيان صدر على موقعها على الإنترنت: "غالبا ما توفر تطبيقات ومواقع الطرف الثالث خيارا لاستيراد الصور من إنستغرام أو الاتصال/الارتباط بإنستغرام".

وأضاف: “تتضمن بعض الأمثلة تطبيقات تسمح للمستخدم بطباعة صور إنستغرام بسهولة أو مساعدته في إنشاء موقع ويب، وبعد توصيل حسابه بخدمة خارجية، يمكنه منحهم حق الوصول إلى بعض معلومات ملفه الشخصي، مثل اسم المستخدم الخاص به والصور".

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وتعمل الشركة أيضا، على تطوير شاشة "تفويض" تطلب من المستخدمين الموافقة بشكل واضح على الطلبات الجديدة للحصول على معلومات من تطبيقات ثالثة.

وتقول شركة "إنستغرام" إن الميزات الجديدة ستصل إلى أجهزة المستخدمين في جميع أنحاء العالم في غضون الأشهر الستة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جملة من الإجراءات التي تتبعها الشركة منذ فترة طويلة للحفاظ على خصوصية المستخدمين وحمايتهم من تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي السلبية، بينها إلغاء تبويب Following، الذي كان يتيح معلومات حول إعجابات المتابعين، على أمل جعل المستخدمين أكثر وعيا عند تصفح التطبيق.