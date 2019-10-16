ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، أكد محامي ”البركاتي“ أن الأحكام الصادرة تنوعت بين السجن والجلد والغرامات المالية، والتعويض بالحق الخاص.
وأدين المتهمون بـ“مخالفة بارتكاب جرائم معلوماتية والاعتداء على المدعية وإحراق سيارتها وتصوير الجريمة ونشرها، والاعتراض على تعليمات ولي الأمر، وحيازة أحد المتهمين للمسكر بقصد الشرب“.
وعوقب المتهم الأول بالسجن 3 أشهر ابتداء من تاريخ الإيقاف وتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال (1,350 دولار)، ومصادرة جوالاته المستخدمة في الجريمة.
وسجن المدعى عليهما الاثنان لمدة 4 أشهر، وجلد كل واحد منهما 100 جلدة على دفعتين، فيما سجن المدعى عليه الأول لمدة شهرين؛ لقاء حيازته للمسكر بقصد الشرب وجلده أربعين جلدة.
وألزمت المحكمة المدعى عليهما بدفع 50 ألف ريال (13,500 دولار) مناصفة بينهما للمدعية بالحق الخاص كتعويض.
وأثارت قصة سلمى البركاتي (32 عامًا) قبل نحو عام ونصف العام جدلًا على مواقع التواصل بعد أن قامت بشراء سيارة من ابنة خالتها بقيمة 13 ألف ريال (ما يعادل 3 آلاف دولار)، مضيفة أن أبناء قريتها عندما علموا بشرائها سيارة بدأوا بمضايقتها، ليقوموا لاحقًا بإحراقها.
وألقت الجهات الأمنية القبض على الفاعلين لاحقًا، إذ اعترفا بفعلتهما، فيما أهدى نائب رئيس المجلس البلدي في مكة، فهد الروقي، البركاتي سيارة جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر أحكام نهائية بحق حارقي سيارة سلمى البركاتي بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.