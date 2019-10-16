لأول مرة في التاريخ.. امرأتان إلى الفضاء معًا

وأوضحت الوكالة، في بيان، أن ”موعد خروج رائدتي الفضاء كريستينا كوك، وجيسيكا مائير، من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح، قد تغير من 21 إلى 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري“.
وتشير البيانات الواردة على موقع ”ناسا“ الإلكتروني، إلى أن ”المهمة التي ستخرج فيها الرائدتان إلى الفضاء المفتوح، ستخصص لاستبدال وحدة شحن وتفريغ البطاريات التابعة لنظام الطاقة الموجود في القسم الأمريكي من المحطة الفضائية الدولية“.
وفي وقت سابق، خططت ”ناسا“ لإرسال رائدتي الفضاء، كريستينا كوك، وآن ماكلين، في مهمة إلى الفضاء المفتوح لتكونا أول رائدتين تخرجان معًا في مثل تلك المهمات، وكان المخطط أن تخرجان من المحطة في مارس/ آذار الفائت، لكن العملية ألغيت حينها بسبب عدم توفر بزة فضائية مناسبة لماكلين.
ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليًا عدد من الرواد هم الروسيان، ألكسندر سكفورتسوف، وأوليغ سكريبوتشكا، ورواد ”ناسا“، كريستينا كوك، وجيسيكا مائير، وأندرو مورغان، ورائد الفضاء الإيطالي، لوكا بارميتانو.
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