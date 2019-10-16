في آخر 24 ساعة.. 3 قرارات هامة لـ"البرهان"

عدة قرارات هامة اتخذها رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، خلال الساعات الأخيرة، من أجل تسيير الأمور والحفاظ على الأمن بالبلاد.

أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي السوداني، مرسوما دستوريا بوقف إطلاق النار في كل أنحاء السودان.

وجاء القرار بعد ساعات من إعلان الحركة الشعبية – شمال "فصيل القائد عبد العزيز الحلو" تعليق مفاوضات السلام مع الحكومة السودانية في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا، لما اسمته خروقات حكومية لوقف إطلاق النار، بحسب موقع "أخبار السودان".

وكان عضو مجلس السيادة السوداني، محمد حسن التعايشي، قد أعلن انطلاق التفاوض المباشر بين وفد الحكومة والحركات المسلحة.

وأوضح التعايشي، في تصريحات صحفية عقب لقاء وفد الحكومة التفاوضي مع لجنة وساطة جنوب السودان لمحادثات السلام، نقلها موقع "الانتباهة"، أن المفاوضات ستبدأ بين وفد الحكومة ووفد فصيل الحركة الشعبية شمال برئاسة عبد العزيز الحلو في جوبا.

وأشار التعايشي إلى أن وفود التفاوض أعلنت مجتمعة التزامها بالانخراط فى مفاوضات جادة بغية التوصل إلى اتفاق سلام شامل يطوي صفحة الحرب في البلاد.

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ولفت عضو السيادي السوداني إلى أن "أطراف التفاوض ستدخل الحوار على أساس الشراكة باعتبار أن الجميع شركاء فى الكفاح والنضال وشركاء في الثورة السودانية، مؤكداً عدم وجود أي خلافات حول الجوانب الفنية بين الوفود أو خلاف حول مقر التفاوض".

كما اعتمد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان تعيين وزير الثروة الحيونية باعتماد قرار رئيس مجلس الوزراء .عبدالله حمدوك، بتعيين. علم الدين عبدالله أبشر عبدالله وزيرا للثروة الحيوانية، و هاشم طاهر شيخ طه وزيراً للبنى التحتية والنقل.

وأصدر البرهان مرسوما دستوريا اليوم اعتمد تعيين الوزيرين ووجه الجهات المختصة بوضع المرسوم موضع التنفيذ وتـخر تعيين الوزيرين لأكثر من شهر بعد أن قرر حمدوك، تعيين وزيرين من شرق السودان والنيل الأزرق بغرض توازنات جهوية وعرقية لتكون حكومته قومية حسب وجهة نظر رئيس الوزراء.

فيما تسلم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي أوراق اعتماد دكتور إيمانويل بوكو لاني قومبو سفير جمهورية زيمبابوي بالخرطوم، مؤكدا حرص السودان على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة.