لقي (22) شخصا مصرعهم وأصيب أربعة في حادث مروري اصطدم فيه بص سياحي متجه من الأبيض إلى كادوقلي ولاية جنوب كردفان وحافلة متجهة من الدبيبات إلى الأبيض ولاية شمال كردفان.
وأبلغ شاهد عيان بحسب (اليوم التالي) أن الحادث وقع في منطقة الرياش بكازقيل على بعد (45) كيلومترا جنوب الأبيض، وأضاف ان المتوفين من ركاب الحافلة بينهم أفراد أسرة واحدة، ومن ركاب البص توقي المضيف وتلقى أربعة إصابات متفاوتة.
وفور وقوع الحادث هرعت دوريات المرور وأجلت المصابين للمستشفى. ونقلت المتوفين إلى المشرحة.
وأرجعت مصادر شرطية وقوع الحادث إلى السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ لسائق الحافلة، وتم اتخاذ إجراءات قانونية بالحادثة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع وإصابة “26” شخصاً في حادث مروري بطريق الأبيض كادوقلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.