مصرع وإصابة “26” شخصاً في حادث مروري بطريق الأبيض كادوقلي

لقي (22) شخصا مصرعهم وأصيب أربعة في حادث مروري اصطدم فيه بص سياحي متجه من الأبيض إلى كادوقلي ولاية جنوب كردفان وحافلة متجهة من الدبيبات إلى الأبيض ولاية شمال كردفان.

وأبلغ شاهد عيان بحسب (اليوم التالي) أن الحادث وقع في منطقة الرياش بكازقيل على بعد (45) كيلومترا جنوب الأبيض، وأضاف ان المتوفين من ركاب الحافلة بينهم أفراد أسرة واحدة، ومن ركاب البص توقي المضيف وتلقى أربعة إصابات متفاوتة.

وفور وقوع الحادث هرعت دوريات المرور وأجلت المصابين للمستشفى. ونقلت المتوفين إلى المشرحة.

وأرجعت مصادر شرطية وقوع الحادث إلى السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ لسائق الحافلة، وتم اتخاذ إجراءات قانونية بالحادثة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)