الحركة الشعبية جناح “الحلو” تعلق التفاوض مع الحكومة

أعلنت الحركة الشعبية بقيادة الحلو تعليق التفاوض بجوبا مع الحكومة، واتهمت القوات الحكومية بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في المناطق التي تسيطر عليها واحتلال بعض مناطقها، ورهنت عودتها للتفاوض إصدار إعلان موثق بوقف العدائيات من جانب الحكومة.

وقال بيان للحركة الشعبية ممهور باسم السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان– شمال عمار أمون دلدوم، إنه في الوقت الذي تتأهَّب فيه الحركة الشعبية لتحرير السودان– شمال للدخول في التفاوض مع الحكومة الانتقالية في هذا اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019، قامت القوات المُسلَّحة السودانية بمُساعدة أفراد بعض بطون الحوازمة بتخطي مناطق الغلفان (الانشوه) بالمسار الشرقي المُختلف حوله.

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وأضاف البيان بحسب الشروق – أنه بعدها قامت قوات من الدعم السريع مزودة بعربات لاندكروزر رباعية الدفع بنصب كمين يوم 15 أكتوبر في الطريق الذي يسلكه المواطنون بالمناطق المُحرَّرة في منطقة (خور ورل) والذي يربط بين المنطقة الغربية و(الشرقية)، وقاموا بإلقاء القبض على عدد 16 مواطناً وأطلقوا سراح ثلاثة مواطنين، واحتفظوا بعدد13 آخرين ببضائعهم.

ورهنت الحركة العودة للتفاوض بإطلاق سراح المواطنين المحتجزين من قبل الحكومة وتسليمهم لسلطات الحركة الشعبية فوراً، بجانب الانسحاب الفوري من المناطق التي قامت باحتلالها ورفع الكمائن التي نصبتها في خور ورل ومناطق أخرى.

وأكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان بأنها ملتزمة بما أعلنته في إعلان جوبا بحل النزاع عبر التفاوض.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)