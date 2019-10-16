الخرطوم تعفي “معاشييها” من “العوائد” السكنية

وجه معتمد محلية الخرطوم المكلف اللواء (م) صبري بشري حسن الشاذلي، بإعفاء المعاشيين من العوائد السكنية تفعيلاً للقرارات السابقة الصادرة في الشأن تقديراً للخدمات الجليلة التي قدمتها تلك الشريحة للوطن من تضحيات في مجالات شتى.

وأشار التوجيه بحسب الشروق – بإعفاء المعاشيين من العوائد السكنية الخاصة بالعقار الذي يشغره المعاشي فقط بخلاف العقارات المستغلة من قبله تجارياً -إن وجدت- بعد استيفاء الإجراءات الإدارية المتبعة كافة والتي تشمل إحضار خطاب معتمد من إدارة المعاشات يثبت ذلك.

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وعلى ذات الصعيد، قرر المعتمد خلال الاجتماع الموسع مع اتحاد معاشيي الخدمة المدنية بالمحلية، تشكيل لجنة مختصة لإعادة حصر المعاشيين على نطاق المحلية لتسهيل تقديم الرعاية اللازمة لهم، علاوة على قيام اللجنة بتوفيق أوضاع دور ومقرات الاتحاد، بجانب بحث استنباط مشروعات تكافلية تهدف لدعم المعاشيين عقب خضوعهم للسن القانونية، فضلاً عن دعم الجمعيات الخيرية بعدد ثمانية فرعيات تابعة للاتحاد.

وتقرر أيضاً استيعاب المعاشيين من قطاع التعليم في الإشراف على صندوق دعم التعليم عبر توظيف خبراتهم في تأهيل المدارس وتهيئة البيئة التعليمة اللازمة، إضافة إلى مساهمة المعاشيين في مشروعات التكافل المجتمعي بالأحياء وتبني مشروع وجبة الأسر المخفضة بالأحياء والتي تستهدف أكثر من ستة آلاف أسرة موزعة على 12 وحدة إدارية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)