العثور على جثة طفل بترعة ببحري

التاريخ: 16-أكتوبر-2019
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عثرت الشرطة على جثة طفل طافية فوق مياه ترعة بمنطقة دردوق شمال بحري.
وكشفت مصدر أن مواطناً أبلغ الشرطة التي سارعت إلى موقع الحادث، وانتشلت الجثة، ونقلتها إلى المشرحة وفتحت بلاغاً بالوفاة في ظروف غامضة، بحسب صحيفة المجهر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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