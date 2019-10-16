(زيرو فساد) تلاحق رموز النظام السابق

كشفت منظومة زيرو فساد عن مطاردة نائب مدير اسبيرات الجندي، المدعو ضرار في القضية المرفوعة ضده من قبل المنظومة، وكشفت زيرو فساد عن تورط عدد كبير من رموز النظام البائد في بيع مشروع كناف ابو نعامة، الذي بيع من قبل حكومة السودان لصالح كامل، والذي بقدرة قادر رجع مرة اخرى وبيع لاشخاص، والآن المشروع آل الى شخصية سودانية بارزة من رجال الأعمال “معاوية البرير”.

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وكشف ناجي العبيد مدير منظومة “زيرو فساد” عن فتح بلاغ بالرقم “43” في أحمد عباس محمد سعد والي سنار السابق، لتورطه في بيع مشروع كناف أبو نعامة لرجل الاعمال مامون البرير، وبحسب اليوم التالي تقوم زيرو فساد بتدوين بلاغ ضد الوالي الأسبق احمد عباس، وتم فتح بلاغ آخر ضد مدرسة محمود شريف بالرقم “42”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)