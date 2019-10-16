ضبط (6) من السيارات الشهيرة ببوكو حرام في طريقها للخرطوم

التاريخ: 16-أكتوبر-2019 فى : حوادث 4 مشاهدة أوقفت شرطة معبر شريان الشمال (4) سيارات، الشهيرة ببوكو حرام، في طريقها للخرطوم. وكشفت مصادر أن المتهمين حاولوا تهريب السيارات بيد أن الشرطة أوقفتهم. Advertisements وفي ذات السياق، ضبطت الشرطة في اليوم الثاني على التوالي سيارتي استايركس وعربة غيدوس مهربة إلى الخرطوم، بحسب صحيفة المجهر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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