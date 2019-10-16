التاريخ: 16-أكتوبر-2019 فى : حوادث 3 مشاهدة ألقت شرطة الخرطوم شرق القبض على طباخ أجنبي وسمسار وعامل بتهمة تزييف العملة، داخل منزل بضاحية المعمورة شرق الخرطوم. Advertisements ونقل مصدر، أن الشرطة حصلت على معلومات بنشاط المتهمين في تزييف العملة، وبواسطة كمين ضبطت بحوزتهم كرتونة تحتوي على (36) باكو ورق عملة معد لعملية التزييف، وعلبة بدرة وجواز سفر بالمعمورة تم القبض على المتهمين وبالتحري أقروا بالاتهام المنسوب إليهم، بحسب صحيفة المجهر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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