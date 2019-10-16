رفض طلب استئناف قرار توجيه التهمة ضد مأمون حميدة

رفض وكيل نيابة المال العام طلب الاستئناف الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن مأمون حميدة ضد قرارب النيابة بتوجيه تهمة اساءة استغلال السلطة وخيانة الأمانة على خلفية بلاغ وزارة الصحة ضد جامعة العلوم الطبية.

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تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق أوقفت نيابة المال العام مأمون حميدة وقد حققت معه في تجاوزات جامعة العلوم الطبية في المستشفى الأكاديمي الذي توجد به قاعات دراسية تتبع لجامعة العلوم الطبية، بحسب صحيفة المجهر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)