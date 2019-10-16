عقوبة رادعة لامين مخزن لخيانته الامانة

التاريخ: 16-أكتوبر-2019
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قضت محكمة بلدية عمر المختار برئاسة القاضي معتز الجيلي بادانة امين مخزن شرطة عاديات لثبوت بينة خيانة الامانة في بضائع تشمل منتجات معجون وسفنجات وأشياء أخرى حيث وضح من عملية الجرد التي تمت للمخزن ان نسبة العجز بلغت قيمتها 7474 جنيه, واوقعت عقوبة السجن عام للمدان مع دفع غرامة مالية 20 ألف جنيه بجانب دفع قيمة العجز في بضائع أثناء جرد المخزن وتبين ان العجز كبير.
عليه وبحسب الدار دونت شرطة بحري شرق البلاغ بالاشتراك واخضاع المتهمين لتحقيقات واسعة توصلت فيه النيابة لتوجيه الاتهام ومن ثم احيل الملف للمحكمة التي باشرت اجراءاتها وفصل الاتهام في مواجهة المتهم الثاني الذي هرب فور تحرير ضمانة له وباكتمال اجراءات المحاكمة مع المدان جاء قرارها اعلاه.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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