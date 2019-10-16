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“ثوار” يتلقّون موافقة مبدئية لتسجيل حزب شبابي جديد

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التاريخ: 16-أكتوبر-2019

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“ثوار” يتلقّون موافقة مبدئية لتسجيل حزب شبابي جديد

تحصل حزب شبابي قيد التأسيس على موافقة مبدئية من مسجل الأحزاب السياسية لتسجيله.

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وقالت مصادر  إن الحزب الشبابي الجديد يضم مجموعة من قيادات المجتمع المدني وناشطين سياسيين، وإن المجموعة تواصلت مع كتل شبابية شاركت في الثورة وتم إقصاؤها من قبل قوى الحرية والتغيير وسياسيين منشقين من أحزابهم ووافقوا على توسيع قاعدة الحزب الجديد الذي امتد نشاطه لكل الولايات، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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