“ثوار” يتلقّون موافقة مبدئية لتسجيل حزب شبابي جديد

التاريخ: 16-أكتوبر-2019 فى : أخبار 15 مشاهدة تحصل حزب شبابي قيد التأسيس على موافقة مبدئية من مسجل الأحزاب السياسية لتسجيله. Advertisements وقالت مصادر إن الحزب الشبابي الجديد يضم مجموعة من قيادات المجتمع المدني وناشطين سياسيين، وإن المجموعة تواصلت مع كتل شبابية شاركت في الثورة وتم إقصاؤها من قبل قوى الحرية والتغيير وسياسيين منشقين من أحزابهم ووافقوا على توسيع قاعدة الحزب الجديد الذي امتد نشاطه لكل الولايات، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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