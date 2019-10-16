ريال مدريد يطلب تأجيل الكلاسيكو وبرشلونة يرفض النقل

رغم رغبة رابطة الدوري الإسباني لنقل لقاء الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، يوم 26 أكتوبر في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني من ملعب كامب نو إلى سانتياجو برنابيو فإن كلا الناديين يرفضان فكرة النقل.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن الرابطة تريد نقل المباراة إلى ملعب سانتياجو برنابيو على أن يقام لقاء الدور الثاني في "كامب نو" في ظل الاحتجاجات السياسية في مدينة برشلونة.

وأضافت أن اللعب في الساعة الواحدة ظهرًا يوم 26 سيتوجب على ريال مدريد السفر في اليوم السابق لها، والمبيت في العاصمة الكتالونية، وهو ما سيصعب المهمة على الأمن.

Advertisements

وأكدت أن قطبي الليجا يرفضان نقل المباراة إلى البرنابيو، رغم الأحداث الجارية، حيث كان هذا الطلب مفاجئا لجميع الأطراف، ومنها الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وتابعت "ماركا": "أمام برشلونة وريال مدريد حتى الإثنين المقبل لتقديم الدوافع المناسبة للرفض رغم أن القرار ليس بأيدي الناديين، ومن الممكن تغيير الملعب حتى لو رفضا".

أما نادي ريال مدريد فيرى أنه إذا كانت هناك مشاكل أمنية فيتوجب تأجيل المباراة، وليس نقلها ولذلك يتمسك بجدول الدوري الإسباني المعلن.