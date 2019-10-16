كلاسيكو الأرض على خطى مباراة القمة المصري بين الأهلي والزمالك

يستعد ملعب كامب نو لاستضافة المباراة النارية التي ستجمع برشلونة ضد ريال مدريد في كلاسيكو الأرض أو مباراة القمة الإسبانية، والمقرر لها السبت 26 أكتوبر في إطار قمة الجولة العاشرة من الليجا.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن أن رابطة الليجا تطالب بإقامة كلاسيكو الأرض المقرر له السبت 26 أكتوبر على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد بدلًا من كامب نو ملعب برشلونة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية المقربة من مدريد، أن طلب رابطة الليجا بنقل ملعب مباراة القمة يأتي بسبب الدواعي الأمنية، حيث أقيمت الكثير من المسيرات الاحتجاجية والمظاهرات الشعبية في كتالونيا على خلفية قضية انفصال الإقليم عن إسبانيا، وهي التي قد تهدد أمن وسلامة كلاسيكو الأرض حال إقامته في كامب نو .

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كلاسيكو الأرض يسير على خطى مباراة القمة المصري بين الأهلى والزمالك

ويأتي السنياريو المحيط بلقاء كلاسيكو الأرض بين العملاقين ريال مدريد وبرشلونة مشابهةً بالأوضاع التي سبقت مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك، وذلك بعدما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة القمة إلى آجل غير معلوم بسبب الدواعى الأمنية علمًا بأنه كان من المقرر إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل الموافق 19 أكتوبر على ملعب برج العرب بالأسكندرية في إطار الجولة الرابعة من الدوري المصري، وذلك بعدما رفض الأمن انطلاق المباراة على ستاد القاهرة الدولي بسبب الدواعي الأمنية، قبل أن يقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل المباراة نظرًا للأحداث الراهنة في البلاد.

تثور التساؤلات هل سيخطو اتحاد الكرة الإسباني على خطى نظيره المصري ويقرر تأجيل كلاسيكو الأرض أسوة بما حدث مع مباراة القمة؟ أم أن هناك ما يدار داخل الغرف المغلقة داخل أروقة الاتحاد المصري لكرة القدم ؟