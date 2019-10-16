ميركل وماكرون يزوران مقر إيرباص في تولوز

زارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقر المجموعة الأوروبية لصناعة الطائرات (إيرباص) في مدينة تولوز الفرنسية، وكان في استقبالهما رئيس المجموعة، جيوم فوري، وأعضاء آخرون في الإدارة.

وشارك في الزيارة أيضا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو ماري ونظيره الألماني بيتر ألتماير.

وقامت ميركل وماكرون، بتفقد قاعة إنتاج الطائرات بعيدة المدى من طراز "إيه 350".

ومن المقرر، عقد اجتماع لمجلس وزراء الحكومتين عقب ظهر اليوم في المدينة الواقعة جنوب غربي فرنسا.

وتمثل تولوز أهمية خاصة بالنسبة للمضيف الفرنسي، حيث تعتبر "إيرباص" نموذجا على سياسة التصنيع الألمانية الفرنسية.

وكانت مصادر من قصر الإليزيه ذكرت من قبل أن هذه الزيارة تحمل سمات رمزية بلا شك.

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ومن المنتظر، أن تفرض الولايات المتحدة بعد غد الجمعة قيودا جمركية تقدر بالمليارات على وارداتها من الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب حصول مجموعة "إيرباص" على دعم من الاتحاد الأوروبي بالمخالفة للقانون.

لذلك تعتبر الزيارة في فرنسا إشارة لدعم البلدين للمجموعة، وفي تولوز تتركز أعمال إيرباص، حيث يُجرى هناك التجميع النهائي لكثير من الطائرات، كما أن جزءا كبيرا من إدارة المجموعة يتمركز هناك.

وتمتلك كل من ألمانيا وفرنسا 11.1% من أسهم المجموعة، الي تعتبر المنافس الأول لشركة "بوينج" الأمريكية لصناعة الطائرات، وتمتلك إسبانيا أيضا أسهما في "إيرباص" إلى حد أقل.

وتعتزم ميركل وماكرون عقب جولتهما في "إيرباص" تناول الغداء مع نحو 20 شابا داخل إحدى طائرات التدريب من طراز "إيه 350". وعقب توقف إنتاج الطائرات العملاقة من طراز "إيه 380"، تراهن إيرباص حاليا على الطائرات طويلة المدى ومتوسطة الحجم، مثل "إيه 350".