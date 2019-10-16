الصين: لا يحق لتايوان الانضمام للإنتربول

قال المتحدث باسم مكتب شئون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "ما شياو قوانغ": إنه لا يحق لتايوان المشاركة في الشرطة الدولية (الإنتربول)، لأنها منظمة حكومية دولية"، واصفًا "الالتماس" الذي يطالب باستقلال تايوان بأنه "مهزلة".

وأضاف قوانغ، في مؤتمر صحفي بالعاصمة بكين اليوم الأربعاء: "أن مشاركة تايوان في أنشطة المنظمات الدولية يجب أن تكون مرتكزة على مبدأ (صين واحدة) وقوانين المنظمات الدولية، وموقفنا بهذا الشأن واضح وثابت".

وحول مشاركة تايوان في أنشطة منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (آبيك)، قال قوانغ إنها يجب أن تتفق مع مبدأ "صين واحدة" والأحكام ذات الصلة في مذكرة التفاهم بشأن أبيك.