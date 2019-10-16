وزير خارجية الصين يبدأ غدا جولة إلى جنوب أفريقيا وفرنسا وسويسرا

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" –في تصريح اليوم الأربعاء- إن وانغ سيلتقي خلال زيارته إلى جنوب أفريقيا بالرئيس "سيريل رامابوزا"، ويجري محادثات مع نظيره الجنوب أفريقي.
وأضاف شوانغ أن الهدف من الزيارة هو دفع تنفيذ الإجماع الذي توصل إليه رئيسا الدولتين، وتعميق الثقة السياسية المتبادلة، وتعزيز التعاون متبادل المنفعة في إطار مبادرة "الحزام والطريق" ومنتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك)، وتعزيز التنسيق والتعاون بين المنصات متعددة الأطراف مثل البريكس ومجموعة العشرين والأمم المتحدة، ودفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وجنوب أفريقيا إلى مستوى جديد.
وأشار شوانغ إلى أن وزير الخارجية الصينى سيتوجه كذلك إلى فرنسا للمشاركة في الاجتماع الخامس الرفيع المستوى لآلية التبادل الإنساني بين الصين وفرنسا، وكذلك إلى سويسرا لتمثيل الصين في الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي على مستوى وزراء الخارجية.
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