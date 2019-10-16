المغرب: توقيف 27 شخصا في إحباط عملية هجرة غير شرعية

وذكرت المديرية العامة للأمن المغربي - في بيان أوردته وكالة الأنباء المغربية اليوم الأربعاء - أن القضية أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في تنظيم الهجرة غير الشرعية.. كما تم ضبط 22 شخصا بينهم قاصر يبلغ من العمر 16 سنة"، مشيرة إلى أن الموقوفين الـ22 سلموا مبالغ مالية متفاوتة القيمة للمنظمين مقابل تهجيرهم سرا نحو إسبانيا عبر المسالك البحرية.
وأضافت أن عمليات التفتيش احتجزت مجموعة من المعدات التي يشتبه في ارتباطها بهذه الأنشطة الإجرامية، وهي عبارة عن 21 صدرية للنجاة، وكمية من المحروقات، ووسائل للإنارة الليلية، فضلا عن أسلحة بيضاء.
وتابعت: "تم فتح بحث قضائي في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروفها وملابساتها، وتشخيص باقي المتورطين المحتملين، فضلا عن رصد امتدادات هذه الشبكة الإجرامية سواء على الصعيد الوطني أو الدولي".
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