مستشارة الأسد: اتخذنا إجراءات لصد العدوان التركي

أكدت بثينة شعبان المستشارة السياسية والمتحدثة الإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد، أن القيادة السياسية اتخذت الإجراءات اللازمة لصد العدوان التركي على الأراضي السورية.

وقالت شعبان - في تصريحات لها، اليوم الأربعاء، تعليقا على إمكانية حدوث صدام بين القوات السورية والتركية - "إن كل شئ محتمل".. موضحة أن أغلبية من يقودهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تابعين لـ "جبهة النصرة" و"داعش" مؤكدة أن التنظيمات الكردية ناشدت الحكومة السورية لصد العدوان التركي.

ونوهت بأن الحكومة السورية سعيدة بانسحاب القوات الأمريكية، ولكنها لا تريد استبدال المحتل الأمريكي بآخر تركي، مشيرة إلى أن الحليف الروسي يريد عقد اجتماع أمني سوري-تركي، في مدينة سوتشي الروسية.