وقالت شعبان - في تصريحات لها، اليوم الأربعاء، تعليقا على إمكانية حدوث صدام بين القوات السورية والتركية - "إن كل شئ محتمل".. موضحة أن أغلبية من يقودهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تابعين لـ "جبهة النصرة" و"داعش" مؤكدة أن التنظيمات الكردية ناشدت الحكومة السورية لصد العدوان التركي.
ونوهت بأن الحكومة السورية سعيدة بانسحاب القوات الأمريكية، ولكنها لا تريد استبدال المحتل الأمريكي بآخر تركي، مشيرة إلى أن الحليف الروسي يريد عقد اجتماع أمني سوري-تركي، في مدينة سوتشي الروسية.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشارة الأسد: اتخذنا إجراءات لصد العدوان التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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