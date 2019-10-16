الأتراك يثيرون الجدل مجدداً.. "تحية عسكرية" في قلب باريس

احتفل لاعبو المنتخب التركي لكرة القدم بالهدف الذي هزوا به شباك منتخب فرنسا بطلة العالم في التعادل 1-1 بين الفريقين يوم الاثنين في تصفيات بطولة أوروبا 2020 بأداء تحية عسكرية للجنود الذين يقاتلون في شمال شرق سوريا، وهو ما يزيد من احتمالات إجراء تحقيق من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بعد تصرف مماثل قبل ثلاثة أيام.

وقال اليويفا إنه سيراجع تقارير ذكرت أن لاعبين أتراكا أدوا تحية عسكرية في مباراة أخرى في التصفيات أمام ألبانيا.

ومنح هدف أوليفييه جيرو التقدم لفرنسا في الدقيقة 75 قبل أن يدرك كان إيهان التعادل بعدها بست دقائق. واصطف زملاؤه في الفريق أمام الجمهور وأدوا التحية.

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وذكرت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية أن اليويفا يدرس اتخاذ إجراءات انضباطية. لكن اليويفا قال لرويترز إنه لم يتلق معلومات بعد تتعلق بهذه المباراة من جانب لجنة الانضباط.

واستغنى نادي سانت باولي المنتمي لدوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم عن لاعب الوسط التركي جينك شاهين يوم الاثنين بسبب منشور عبر تطبيق "إنستغرام" يدعم فيه تدخل بلاده العسكري في شمال سوريا، وأعلن النادي في بيان: أعفى النادي جينك شاهين من التدريب ومن واجبات اللعب مع الفريق بأثر فوري.

ونشر الاتحاد التركي لكرة القدم تغريدة بعد مباراة ألبانيا الأسبوع الماضي والتي شهدت أداء اللاعبين والفريق الفني التحية العسكرية داخل غرفة الملابس قال فيها إن الفريق يهدي هذا الانتصار لجنودنا الشجعان ولأرواح الشهداء.