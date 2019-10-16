اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الهلال يستعيد سالم الدوسري قبل لقاء ضمك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

استعاد الهلال خدمات لاعبه سالم الدوسري قبل مواجهة الصاعد ضمك نهاية الأسبوع الجاري ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري كأس للمحترفين.

 

وتعرض الدوسري إلى تمزق في عضلة الفخذ الأمامية في مباراة السد القطري في دوري أبطال آسيا، وهو ما أبعده عن مباراة فريقه في الدوري أمام الاتفاق والتي كسبها الأزرق 4-1، بالإضافة إلى استبعاده من قبل هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي عن القائمة التي فازت على سنغافورة وتعادلت مع فلسطين في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا.

Advertisements

 

وشارك الدوسري في مباراتين خلال الدوري أمام اتحاد جدة والتعاون، وبقي على دكة البدلاء أمام الرائد في الجولة الثانية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يستعيد سالم الدوسري قبل لقاء ضمك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا