الهلال يستعيد سالم الدوسري قبل لقاء ضمك

استعاد الهلال خدمات لاعبه سالم الدوسري قبل مواجهة الصاعد ضمك نهاية الأسبوع الجاري ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وتعرض الدوسري إلى تمزق في عضلة الفخذ الأمامية في مباراة السد القطري في دوري أبطال آسيا، وهو ما أبعده عن مباراة فريقه في الدوري أمام الاتفاق والتي كسبها الأزرق 4-1، بالإضافة إلى استبعاده من قبل هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي عن القائمة التي فازت على سنغافورة وتعادلت مع فلسطين في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا.
وشارك الدوسري في مباراتين خلال الدوري أمام اتحاد جدة والتعاون، وبقي على دكة البدلاء أمام الرائد في الجولة الثانية.
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